Kartal 3’üncü Ulusal Kısa Film Festivali ödül töreni gerçekleşti

Kartal Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Ulusal Kısa Film Festivali’nde gösterimler sona erdi. Düzenlenen tören ile dereceye giren filmler ödüllerine kavuştu. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile sinema ve tiyatro sanatçısı Nur Sürer katıldı. Nur Sürer’e, yaşam boyu sinema ve emek ödülü taktim edildi.

Kartal Belediyesi’nin 3’üncüsünü düzenlediği, sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırmak ve güzel fikirlerin beyazperdeye yansımasına destek olmayı hedefleyen Ulusal Kısa Film Festivali ödül töreni, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve sanatçı Nur Sürer katıldı. Nur Sürer’e, yaşam boyu sinema ve emek ödülü taktim edildi. Yönetmeni Ali Rıza Erdemir’in olduğu Vesikalık birinci seçilerek 10 bin TL, yönetmeni Zafer Geyikçi’nin olduğu Ziyaretçi kısa filmi ise ikinci seçilerek 7 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldu. 3.lük ise yönetmenliğini Abdulselam Çakay’ın yaptığı ‘Sar’ kısa filminin oldu. Törende ayrıca umut vaat eden genç yönetmen ödülü Tufan Yılmaz’a taktim edildi.

“Ana hedeflerimizden bir tanesi geleceğin yönetmenlerini cesaretlendirmek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Üçüncü ulusal film festivali bizim için çok kıymetli. Tabi biliyorsunuz zorlu bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi içerisinde kültür sanatı tekrar ayakta tutabilmek, hayatın içerisine dahil edebilmek çok kıymetli. İnsanların gerçek manada sorunlar yaşadığı, ekonomik sorunlarla boğuştuğu ve bunun üzerine psikolojik sorunların da dahil olduğu bir ortamda yaşasın kültür sanat diyoruz. Kısa Film Festivali’nde de ana hedeflerimizden bir tanesi geleceğin yönetmenlerini cesaretlendirmek. Çok kıymetli yönetmenler var. Sürecin içerisinde genç yönetmenler var. Belki ilk deneyimi olan yönetmenler var. Umuyoruz ki onları cesaretlendirerek önümüzdeki günlerde onların bir sinema filmi çekecek duruma gelmelerini beraber izlemek. Bu üçüncü kısa film festivali, dördüncüsü beşincisi ısrarla devam ettirmeye iddialıyız. Tabi bu etkinliğimizin de çok özel bir konuğu var sevgili Nur Sürer. Kartal’dan katılım da çok sayıda. Bu katılımı artırmak istiyoruz. Kartal Belediye Başkanı olarak başta Kartallı sanatçı dostlarımızı, film çeken yönetmenleri sürecin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kültür sanat faaliyetlerinin ilerlemesi bizi çok mutlu ediyor”

Sözlerine devam eden Yüksel,”Kartal’da olan arkadaşlarımızdan iki tanesi şu an yanımda. İkisi de Karlıtepe Mahallesi’nde oturuyor. Tufan kardeşimiz ödül aldı. Gelecek vaadeden yönetmen ödülünü aldı. Burada ödül kıymetli ama daha ziyade ilçemizin içeresindeki kısa film çeken yönetmenlerin de bir araya gelmesi burada kültür sanat faaliyetlerinin ilerlemesi bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

“Kısa filmi çok destekliyorum”

Onur konuğu Nur Sürer,”Onca yılın ardından o emeğin karşılığı olduğu için seviniyorum tabi. Ama ben öğrencileri çok önemsiyorum. Burada öğrenciler dışında da katılımcılar var. Kısa filmi çok destekliyorum. Başkan çok güzel bir şey yaptı. Kısa film bu çok önemli, batıda bütün ülkelerde çeşitli kısa film festivalleri çok önemli. Sadece yaşamını kısa film ile sonlarından yönetmenler bile var.” dedi.