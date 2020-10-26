banner3088

Kartal’da Covid 19 Karikatür Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

KARTAL BELEDİYESİ ULUSLARARASI COVİD-19 KARİKATÜR YARIŞMASI VE SERGİSİ, ÖDÜL TÖRENİ İLE BİRLİKTE BAŞLADI. YARIŞMADA ESERLERİ DERECEYE GİREN SANATÇILARA JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN KATILIM BELGESİ VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ.

Kartal’da Covid 19 Karikatür Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Kartal Belediyesi Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması ve Sergisi, ödül töreni ile birlikte başladı. Yarışmada eserleri dereceye giren sanatçılara jüri üyeleri tarafından katılım belgesi ve plaket takdim edildi.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaretçilerini bekleyen Uluslararası Covid-19 Karikatür Sergisi, yarışmada dereceye giren eser ve sanatçılara ödül takdim edilmesi ile başladı. Ödül töreni, seçici kurul üyesi Saadet Demir Yalçın’ın açılış konuşmasının ardından başladı. Derece alan eser ve sanatçılara Saadet Demir Yalçın ve Hasan Seçkin ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından ziyaretçiler sergide yer alan eserleri inceledi. Sergi 31 Ekim 2020 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışmasına 56 ülkeden toplamda 467 sanatçı ve 989 eser katıldı. Yarışmanın seçici kurul üyeliğinde altısı Türk, ikisi yabancı uyruklu olmakla birlikte toplamda sekiz kişi yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(ÖZEL) Fatih’te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi
(ÖZEL) Fatih’te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3212