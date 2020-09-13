Kartal’da Şiir Rüzgarı

Kartal Belediyesi, korona virüsüne karşı açık hava etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek şiir programı başladı. Ceviz ağaçlarının gölgesinde gerçekleşen programda vatandaşların sosyal mesafe kurallarını koruyarak, maske takmaları dikkat çekti

12-13 Eylül 2020 tarihinde Kartal Bayram Demirkol Parkı’nda Covid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleşen "Şiir Hayattır" etkinliği, kıymetli şair ve yazarları aynı çatı altında buluşturdu.

Şair, yazar ve eğitimci Niyazi Yaşar’ın sunduğu açık hava etkinliğine, W. Bahadır Bayrıl, Hilal Karahan, edebiyat üzerine konuşarak katılan misafirleri şiir üzerine derin bir yolculuğa çıkardı. Hüseyin Aslan’ın karikatür çizimleri ise çocuklara keyifli dolu dakikalar yaşattı.

Etkinliğin ilk gününde katılımcı şair ve yazarlar; İsmail Biçer, İsmet Yalçın, Gülser Han, Metin Kaya, Olcay Kasımoğlu, Ata Yiğiz, Taner Sezgin, Sevilay Özyürek, Nevin Ekmekçioğlu ve Seher Zerrin Aktaş Edebiyat sever Kartallılar ile fotoğraf çektirerek kitaplarını onlar için imzaladı.

"Şiir Hayattır" etkinliğinin ikinci gününde ise 17.00-19.00 saatleri arasında edebiyatseverleri bu kez; Celal Ülgen, Dilruba Nuray Erenler, Hakkı Zariç ve Şeref Bilsel konuşmacı olarak karşılıyor. Refik Köksal’ın müziği ve Hüseyin Aslan’ın karikatür çizimleri ile renklenecek olan etkinlikte katılımcı olarak yer alacak şair ve yazarlar; İsmail Biçer, Durmuş Türker, Hayrettin Erenler, Hüseyin Aslan, Hüseyin Fidan, Raif Zor, Osman Ünal, Ömer Lütfü Demircan, Ayser Bektaş, Dilek Uyar ve Zeynel Kaya da yine edebiyatseverlerle buluşup kitaplarını imzalayacak.