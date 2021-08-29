Kartal’da Zafer Haftası kutlamaları Ceylan Ertem konseri ile devam ediyor

Büyük Taarruz’un zaferle sonlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kartal’da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Etkinliklerin ikinci gününde ünlü sanatçı Ceylan Ertem, Kartal’da müzikseverlerle bir araya geldi.
6 gün sürecek kutlamaların ikinci günü olan 28 Ağustos Cumartesi akşamı, ünlü sanatçı Ceylan Ertem Kartal’da müzikseverlerle buluştu. Kartal Meydanında düzenlenen konserde Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını Kartallılar ile birlikte seslendirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konsere katılarak vatandaşla bir araya geldi.
Konsere katılan Salih Gürcemal, “30 Ağustos herkes için kutlu olsun. Mutluyuz, cumhuriyetimizi seviyoruz başka eller dokunmasın tek temennim bu. Belediyemiz bayramlarımız konusunda çok duyarlı böyle etkinliklerle bunu güzel bir şekilde kutluyoruz” dedi.