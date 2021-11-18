Kazdağları her mevsim fotoğraf severlerin ilgisini çekiyor

Çanakale’nin Yenice, Çan ve Bayramiç ilçesi sınırlarında yer alan Kazdağları’nın kuzey yamaçları kayın ormanları ile yılın dört mevsiminde fotoğraf severleri ağırlamaya devam ediyor.

Kazdağları’nın yapraklı türleri arasında yer alan ve özellikle dağ silsilesinin kuzey bölgelerinde yer alan kayın ormanları yeşili, sarısı, karlı görüntüleri ve ışık oyunları ile yılın her mevsiminde fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Sonbaharın bitin kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yaprak dökümü tamamlana kayın ormanlarında ağaçların gövdeleri yüksek rakımlı tepelerde eşsiz ışık oyunları ile fotoğrafçıları farklı kareleri kayıt altına alma imkanı sunuyor.

Fotoğraf sanatçısı İsmail Öztürk, özellikle Yenice Kalkım yakınlarındaki Dalaksuyu, Tavşanoynağı ve Endez Çeşme bölgelerinde kayın ormanlarının güzel ışık oyunları sunduğu ifade ederek “Burada yılın dört mevsiminde aynı noktada çok farklı fotoğraf karelerine imza atmak mümkün. Yüksek gövdeli kayın ağaçları arasında sonbaharın bu son günlerinde güneş ve gölge oyunları fotoğraflarımıza güzel enstantaneler veriyor. Fotoğraf meraklıları Kazdağları’nda yılın her mevsiminde güzel karelere imza atabilir” dedi.