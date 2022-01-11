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Kenan Doğulu ile ‘Lahza’ caz konserinde bir araya geliyor

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İş Sanat, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz’in projesi ’Lahza’ ile Kenan Doğulu’yu aynı sahnede bir araya getirecek.

Kenan Doğulu ile ‘Lahza’ caz konserinde bir araya geliyor
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İş Sanat, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz’in projesi ’Lahza’ ile Kenan Doğulu’yu aynı sahnede bir araya getirecek.

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İş Sanat, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz’in projesi ’Lahza’ ile Kenan Doğulu’yu aynı sahnede bir araya getiriyor. 28 Ocak Cuma saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek konserde, Lahza ve Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, pop ve cazı bir araya getiren bir performans sergileyecekler. Melodik yapının ağır bastığı, caz ve elektronik ile harmanlanan ve doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Erdoğan ve İkiz kendi parçalarının yanı sıra Kenan Doğulu’nun şarkılarını da sanatçı ile birlikte yeniden yorumlayacaklar.

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