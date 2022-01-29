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Kenan Doğulu İle Lahza’dan caz konseri

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Kenan Doğulu, caz müziğin önemli isimlerinden Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile aynı sahnede bir araya geldi.

Kenan Doğulu İle Lahza’dan caz konseri
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Kenan Doğulu, caz müziğin önemli isimlerinden Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile aynı sahnede bir araya geldi.

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Kenan Doğulu, caz müziğin önemli isimlerinden Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile İş Sanat özel konserinde aynı sahnede bir araya geldi. Türk pop müziğine önemli eserler kazandıran Kenan Doğulu’nun “Aklım Karıştı”, “Bugünüm Sensiz Geçti” gibi şarkılarının caz trio olarak yorumlandığı buluşmada, Erdoğan ve İkiz’in ortak üretimleri “Lahza” albümünde yer alan Harem Nights ve Volte Face şarkıları seslendirildi. Kenan Doğulu’nun Lahza projesine özel bestelediği “Neden Olmasın” isimli yeni enstrümantal şarkısı da ilk kez dinleyiciyle buluştu.

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