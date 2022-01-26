Kestel Belediyesi ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filmini ve oyuncularını vatandaşlarla buluşturuyor

Kestel Belediyesi, okul maratonuna kısa bir ara veren çocuklara yönelik faaliyetlerine devam ederken, ‘’Kesişme: İyi ki varsın Eren’’ filmini ve oyuncularını Kestelliler ile buluşturacak.

Tiyatro, sinema, konser ve seminer faaliyetleriyle Ara tatil etkinliklerini sürdüren Kestel Belediyesi, bu kez, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini ücretsiz olarak Kestelliler ile buluşturacak. Oyuncular, Rahman Beşel (Eren), Alayça Öztürk (Cemile Gedik), Kemal Balabaş (Fethi Sekin)’ın katılacağı gala gecesi 28 Ocak Cuma saat 19:00’da söyleşi ile başlayıp, 20.00’da film gösterimi ile devam edecek. Kesişme: İyi ki varsın Eren Filmi, 29-30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihinde de Kestel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gösterimde olacak. Etkinliğe ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Farkındalık oluşturmak adına bir organizasyon düzenliyoruz. Tüm hemşerilerimizi belli bir program dahilinde "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" sinema filmini Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’mizde izleteceğiz. Maksadımız, bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmak. Gala gecesinde başrol oyuncularımız da bizlerle birlikte olacak. Öncesinde oyuncularımız söyleşi düzenleyecek ve film hakkında açıklamalarda bulunacak. Tüm hemşehrilerimizi bu kahramanlık öyküsüne şahitlik etmeleri için filmi izlemeye davet ediyorum.’’ dedi.