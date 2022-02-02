Kestel’de Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini 5 bin 500 kişi izledi

Kestel Belediyesi, gişe rekorları kıran "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin gösterimini tamamladı. 5 gün süren ücretsiz gösterimde 5 bin 500 kişi, filmi seyretti.

Kestel Belediyesi, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikâyesinin anlatıldığı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi tamamladı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterimin gala gecesine oyuncular Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Kemal Balıbaş katılarak, izleyiciler ile söyleşi gerçekleştirdi. 5 gün boyunca ücretsiz olarak gösterimde kalan filmi, 5 bin 500 kişi seyretti.

‘’Gayemiz, bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak’’

Film gösterimine ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filminin 5 gün süren gösteriminde sona geldik. 5 bin 500 vatandaşımız bu kahramanlık öyküsüne şahitlik etti. Bizler, Kestel Belediyesi olarak, kahramanlıkları topluma tanıtmak, farkındalık oluşturmak adına böylesi bir organizasyon düzenledik. Gayemiz kahramanlarımızı ve bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmak. Çok güzel enstantaneler yaşandı, zaman zaman duygulandık zaman zaman gururlandık. Tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Gedik’’ sözlerine yer verdi.