Kitap günlerinin finalini Pelin Çift yaptı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarının finalini Pelin Çift ile Tufan Gündüz yaptı. 9 günlük kitap şöleni, “Gündem Ötesi” söyleşisi ile son buldu.

İnegöl Belediyesi’nin 20-28 Kasım tarihleri arasında düzenlediği İnegöl Kitap Günleri Fuarı, Pazar günü Pelin Çift ve Tufan Gündüz’ün konuk olduğu imza töreni ve söyleşi ile son buldu. 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitabın okuyucu ile buluştuğu Kitap Günleri, on binlerce ziyaretçi ağırladı. Pelin Çift, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tufan Gündüz ve Pelin Çift, burada yüzlerce kitabı imzalayarak hayranlarıyla fotoğraf çekildi.

Gündüz yapılan imza günü sonrası akşam 19.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde Pelin Çift ve Tufan Gündüz’ün iştirâkiyle “Gündem Özel” isimli söyleşi gerçekleştirildi. Bu programa da ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyelerinin de katıldığı programda, Pelin Çift ile Tufan Gündüz ülke ve dünya gündemine dair konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün kitap fuarımızın son günüydü. Değerli konuklarımızla da hem imza günü yaptık, hem de beraberinde kapanışta söyleşiyle finali yapmış oluyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Arzumuz insana yatırım yapmak, insanımızı geliştirebilmek. İnsan beşikten mezara kadar olan süreçte gelişebilen bir varlıktır. Allah’ın ilk emri de oku. Biz de bu sürecin içerisine sımsıkı sarılarak geleceğimize gençlerimizle, evlatlarımızla, yetişkinlerimizle daha emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.