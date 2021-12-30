Konsere, Edirne kırmızısı damga vurdu

Balkan Senfoni Orkestrasınca düzenlenen konserde bir döneme damga vuran ve rengiyle dillere destan olan Edirne kırmızısına özel bir yer ayrıldı.

Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere Balkan Senfoni Orkestrası’nın tüm üyeleri, Edirne’nin en önemli kültürel değerlerinden biri olan ve Trakya Üniversitesinin elinde yeniden canlanan Edirne kırmızısı renginde hazırlanan aksesuarlarla çıktı. Edirne kırmızısı renginde kravat ve fularlarla sahnede yerini alan sanatçılar, konserde renkli görüntüler oluşturdu.

Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü, Özel Kalem Orkun Akman katılımcılara bilgiler verdi. Edirne kırmızısının bu topraklardan dünyaya açılan bir renk olduğunu söyleyen Akman, "Yıllar içinde sırdan zanaata, sanattan bilime, yerel atölyelerden küresel piyasalara doğru uzanan bir yolculuğun başkahramanı olan Edirne kırmızısı, yüzlerce yıl aradan sonra Trakya Üniversitesinin farklı alanlarda başlattığı çalışmalarla doğduğu topraklara, ismiyle müsemma kente döndü. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun Edirne’nin öz değeri olan bu kültürel mirasa sahip çıkmasıyla başlayan çalışmalar üniversitemizin ziraat, tekstil, kimya eczacılık, edebiyat, turizm ve güzel sanatlar alanında yürüttüğü bilimsel araştırmalarla kent kültüründeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Bu bilimsel çalışmaların yanı sıra ikili iş birliklerine giderek Edirne kırmızısını elle tutulur, gözler görülür bir hale getiriyoruz. İşte tam da bu noktada Türkiye’nin köklü giyim markalarından Kiğılı ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde Edirne kırmızısını soyut halden somut hale getirdik” dedi.

Kırmızı rengin, pek çok duyguyu da içinde barındırdığını da ifade eden Akman “Kırmızı rengi birçok duyguyu sembolize ediyor. Birçok eski uygarlıkta da kırmızı rengi yeni bir yılı, tazelenmeyi, yeni başlangıçları temsil ediyor. Bu yılın rengi de kırmızı ancak Edirne kırmızısı oldu. Çok da güzel oldu. Kırmızı, gerçekten de orkestraya çok yakıştı" ifadelerini kullandı.