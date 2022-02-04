Küçükçekmece’de sanatla dolu sömestr günleri

Küçükçekmece Belediyesinin, sömestr tatilinde çocuklara ve ebeveynlerine sanatla dopdolu günler hazırladığı “Mahallede Sanat Var” etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Kültür ve sanat etkinliklerini sömestr tatilinde okullara taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, çocuklara ve ebeveynlerine sanatla dopdolu sömestr günleri hazırladı. Çocukların sömestr tatilini keyifli hale getirmek için Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde “Mahallede Sanat Var” etkinlikleri düzenlendi. Okul salonlarını dolduran öğrenciler, jonglör gösterisinden, masal saatine; ritim, drama, ebru atölyesinden, çizgi film gösterimlerine birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Okul salonlarından ise kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı. Küçükçekmece Belediyesi, ebeveynleri de birbirinden faydalı seminerlerde bir araya getirdiği etkinlikler ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkan Çebi: “Yeni dönemde tüm öğrencilere başarılar diliyorum”

Çocukların ve gençlerin sömestir tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri için onların farkındalığını artıracak, eğitici, öğretici ve eğlenceli pek çok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Fiziki yatırımların yanı sıra eğitim ve kültür sanat yatırımlarını da çok önemsiyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa şahit olmak çok güzel. Bu etkinliklerin onlara karne hediyesi olmasını istedik. İkinci eğitim -öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyorum” diye konuştu.

31 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere, öğrenciler ve ebeveynler büyük ilgi gösterdi. Çizgi film gösterimlerinden, müzikli gösterilere, veli seminerlerinden, eğitim atölyelerine yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklere katılan veliler de memnuniyetlerini dile getirdi.