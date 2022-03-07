Küçükçekmece’de ‘Ve Kadınlar’ sergisi açıldı

Küçükçekmece’de ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında ‘Ve Kadınlar’ resim sergisi kapılarını sanatseverlere açtı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında “Ve Kadınlar” adlı resim sergisi açıldı. Ünlü şair Nâzım Hikmet Ran’ın yeğeni ve Celile Hanım’ın torunu sanatçı Ayşe Yaltırım’ın korona virüs salgını döneminde iki buçuk senede ürettiği eserlerden oluşan resim sergisi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergiyle ilgili konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Ayşe Yaltırım, pandemi sürecinde evinde 200’ün üzerinde resim yaptı. 85’i aşkın yaşına rağmen azimle, inançla meydana getirdiği resimlere ev sahipliği yapıyoruz. Sanatın sadece hayatın acı yönlerine rağmen bir umut olduğunun da göstergesi. Ayşe Yaltırım’ın bu çabasına ortak olmak istedik. Bu çabayı tanıtmak istedik ve Sefaköy Kültür Sanat Merkezi’nin sergi salonunda ona ev sahipliği yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Benim de bu sergim Türk kadınlarını temsil ediyor”

Korona virüs salgını döneminde yaptığı resimleri kadınlar gününe özel sergileyen ressam Ayşe Yaltırım, “Böyle bir günde sergi açmak herkese nasip olmaz. Televizyonlarda çok ünlü sanatçılar görüyoruz, kadınlar gününü kutluyorlar. Benim de bu sergim Türk kadınlarını temsil ediyor. Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

“Annem, bu salgını en iyi şekilde atlatabilmek için müthiş bir resim üretim rejimine girdi”

Ressam Ayşe Yaltırım’ın oğlu Murat Germen, “Ayşe Yaltırım bir ressam. Ressamlığı Celile Hanım’dan öğreniyor. Celile Hanım ise Nazım Hikmet’in annesi. Dünya çapında bilinen bir kültür sanat insanı onun annesi. Annem, bu salgını en iyi şekilde atlatabilmek için müthiş bir resim üretim rejimine girdi. 2 günde bir resim üretti. Devasa bir rakam. İki buçuk senede yaklaşık 400’e yakın resim üretmiş olabilir” dedi.