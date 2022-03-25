’Kudüs Vahiyle Kutsanan Şehir’ kitabı raflardaki yerini aldı

Şehri, tarihiyle, dini konumuyla, mimarisi ve kültürüyle ele alan ’Kudüs Vahiyle Kutsanan Şehir’ adlı kitap, Albaraka Türk Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kitap, Eldar Hasanoğlu ve Nuh Arslantaş tarafından hazırlandı.

Kudüs’ün önemi, tarihi ve özellikle İslam mirasındaki yeri üzerine kaleme alınan kitapta fotoğraflar ve arşiv belgeleri de yer alıyor.

Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac mucizelerinin şahidi mübarek Kudüs’ü anlatan eser, şehrin önemine dikkat çekiyor.

Kitabı hazırlayan Eldar Hasanoğlu ve Nuh Arslantaş, önsözlerinde, "Çalışmanın ülkemizde ilk kıblemiz olan Kudüs’le ilgili bir ilinç ve ve farkındalık oluşturması ve bu alandaki bilimsel bir boşluğu doldurması bizleri sevindirecektir" dedi.