Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, toplumun tüm kesimlerini kültür-sanat çatısı altında buluşturan Kültür Akademisi’nde sertifika heyecanı yaşandı.

Çalışmalarını kültür ve sanatın sivil akademisi olarak sürdüren, sanat seminerleri, Türk halk kültürü, Türk müziği, görsel sanatlar, sinema, mimari, yazılı ve sözlü Türk edebiyatı, kent tarihi ve şehir medeniyeti konularını sanatseverlerle buluşturan Kültür Akademisi’nin sertifika töreni, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kültür Akademisi ile şehrin nitelikli, kültür-sanat birikimiyle donanmış ve estetik duyguları ile algıları gelişmiş kişilerden oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bireylerin bilimsel ve akademik yönden güçlenerek, kültür ve sanat alanındaki eğitimlerle sosyalleşmelerinin hedeflendiğini dile getiren Çelik, “Bu tür faaliyetler şehrimiz ve ülkemiz için son derece önemlidir. Yarının Türkiye’sini eğitimli ve kültürlü fertler inşa edecektir” dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin ise Bursa’nın tarihi mirasıyla herkese ilham veren şehir olduğunun altını çizdi. Bursa’nın sanayi, tarım, tarih, kültür ve turizm gibi çok yönlü bir şehir olduğunu ifade eden Esgin, “Birlikte ve barış içinde yaşamanın en güzel örneklerini Türkiye’ye ve dünyaya gösteren şehirdir, Bursa. Kültür Akademisi çalışması içinde yer alan eğitimcilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti sıfatını en iyi şekilde ortaya koyacak bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz” diye konuştu.