Kültür Akademisi’nde sürpriz buluşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye belediyelerin başkanları ile birlikte Kültür Akademisi’ni ziyaret etti.

Şiir, edebiyat, müzik, mimarî, arkeoloji, sinema ve sanat tarihi gibi bilim ve sanat dallarında şehrin sivil akademisi olarak hafta boyu eğitim programları ve proje çalışmalarını aralıksız sürdüren Kültür Akademisi bu hafta özel misafirleri ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fatih Solak ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Bursa Şiir Defteri Öğretmenler Günü özel programına katılarak, Bursalı şair, yazar ve sanatseverlere sürpriz yaptı. 22. dönem Bursa Milletvekili şair yazar Faruk Anbarcıoğlu, Hatice Türkmen Yurtseven, Şifanur Özçelik Şirin, Makbule Acar gibi Bursalı şair ve yazarlarla sohbet eden heyete Kültür Bakanlığı sanatçısı Fahriye Güney mini bir konser verdi.