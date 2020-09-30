Kültür Merkezi Kış Dönemi Kayıtları Başladı

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nde 2020-2021 kış dönemi kursları başladı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları altında, 29 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği kış dönemi kurslarında Silivrililer yeteneklerini keşfetme imkânı kazanacak. Fitnesstan platese, bağlamadan kemana, takı tasarımından hat sanatına kadar birçok kategoriye ayrılan kurslarda çocuklar ve yetişkinlere ayrı ayrı eğitimler verilecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayabilir, [email protected] üzerinden online kayıt yaptıra bilir veya Silivri Belediyesi Kültür Merkezi hizmet binasına başvurabilirler. (Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak Eski Silviya Otel Binası)

Yetişkinler için;



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 20:32

Fitness Aletli Spor (Mimarsinan Spor Salonu) Bağlama, Klarnet, Keman, Tiyatro, Resim, Plates, Yoga, Hat- Tezhip- Minyatür, Takı Tasarım, Ud, Kanun, Ritim, Mis Sabun- Quling, Taş Tozu, Ahşap Gravür, Vitray-Mozaik, Seramik, Sedef Kakma olmak üzere 21 branşta eğitimler verilecek.Resim (4-14 Yaş), Tiyatro (12-15 Yaş), Yaratıcı Drama (6-11 Yaş), Seramik (7-15 Yaş), Keman (8-15 Yaş), Bağlama (9-15 Yaş), Gitar (10-15 Yaş), Santranç (6-14 Yaş) olmak üzere 8 ayrı kategoride eğitimler verilecek