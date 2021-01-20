Kültür Sanat Etkinlikleri Silivri Beltv Üzerinden Devam Ediyor

Silivri Belediyesi pandemi sebebi ile kısıtlanan kültür-sanat etkinliklerineile sosyal medya üzerinden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yayın takvimi ile eğitici ve öğretici programlardan konser ve spora birçok farklı alanda vatandaşlara hizmet veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Basın Birimi tarafından hazırlanan yayınlar seyirciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Pandemi süresince devam edecek olan yayınlar kapsamında keçe çocuk çantası yapımı, kozalaklarla hayallerimi süslüyorum, amigurumi çıngırak yapımı, tuz seramiği ile meyve yapımı seyircilerle buluşacak. Kültür Merkezi eğitmenlerinin sanat atölyelerindeki çalışmalarının yanı sıra yerel sanatçılar Sinem Senna, Grup Silivri, Ozan Akarnaz,, Silivri Bel TV seyircilerine müzik ziyafeti verecek