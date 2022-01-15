Küplüpınar’a yakışan hizmet

Osmangazi Belediyesi, rutin belediye hizmetleri ve şehre değer katan vizyon projelerin dışında, ilçedeki manevi değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, son olarak Küplüpınar Mahallesi’ndeki Cavit Çağlar Camii’nin çevresini kamulaştırma çalışmalarıyla genişleterek daha güzel bir hale getirdi.

Küplüpınar Mahallesi’nde iş adamı Cavit Çağlar’ın bağışıyla 1994 yılında yaptırılan cami, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla vatandaşların daha rahat istifade edebileceği bir hüviyet kazandı. Yoğun yapılaşma arasında kalan caminin çevresi, Osmangazi Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarıyla açılırken, daha sonra yaklaşık 500 metrekarelik alanda parke taşıyla zemin kaplamasının yanı sıra musalla taşı ve abdesthaneler yapıldı.

Küplüpınar Mahallesi’ni ziyaret ederek Cavit Çağlar Camii’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Küplüpınar Mahallesi Muhtarı Kamil Konuşkan, Cavit Çağlar Camii’ndeki çevre düzenleme çalışmalarının cami cemaati ve mahalle sakinleri için çok faydalı bir hizmet olduğunu belirterek başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Küplüpınar Cavit Çağlar Camii’ndeki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Bursa’nın eski yerleşim yerlerinden olan Küplüpınar Mahallesi’ndeki caminin hayırsever iş adamı Cavit Çağlar tarafından yaptırıldığını hatırlatan Başkan Dündar, “Bu camimizin etrafında yoğun bir yapılaşma vardı. Belediye olarak yaptığımız kamulaştırma çalışmalarıyla caminin etrafını genişlettik. Daha sonra yaptığımız zemin kaplama, çevre düzenleme çalışmalarıyla camimiz, daha güzel bir şekilde ortaya çıktı. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi, burada da vatandaşlarımızın bir araya geleceği, birlikte vakit geçirebilecekleri güzel bir düzenleme yaptık. Cami cemaatimizin boya badana talepleri var. Bu eksikleri de inşallah gidererek, camimiz daha güzel hale gelecek. Camiler, ibadet yerleri olmanın yanında bizim buluşma noktalarımız. Bu mekanları daha güzel hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.