“KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi”nin kuruluş hazırlıkları devam ediyor

Tarihi koruma ve restorasyon alanında meslek standartlarının geliştirilmesine ve bu alanda toplumsal bilinçlenmenin artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen Yeryüzü Mühendisleri, Derneği ve FSMVÜ “KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi” Projesi kapsamında, mesleki yeterlilik belgesi alınmasının önemini firma temsilcileri ile usta ve uzmanlara anlatacak.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” kapsamında Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından hazırlanmakta olan “KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi”nin çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Tarihi eserlerin restorasyonunda görev alacak bireyleri sertifikalandırmak amacıyla hayata geçirilecek olan “KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi” Projesi kapsamında, arama konferansı ve çalıştaylar düzenlenerek. Bu alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmalara mesleki yeterlilik belgesinin önemi anlatılacak.

283 kurum, kuruluş ve temsilcisi davet edildi

“KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi” Proje Koordinatörü Yüksek Mimar Ali Reyhan Esen, 283 kurum, kuruluş ve firma temsilcilerinin arama konferansı ve çalıştaylara davet edildiğini belirterek önemli bir çağrıda bulundu; “Önümüzdeki dönemde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan hiç kimse bu alanda çalışamayacak. Tarihi eserlerde yapılan yanlış uygulamalar eserin kimliğine zarar vermenin yanında ekonomik ve mali külfetlere de sebep olabilmektedir. Bu gibi olumsuz durumların önüne geçmek için bu alanda hizmet veren mimar, mühendis ile sahada çalışan taş, ahşap, çini, cam gibi işleri yapan ustaların mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi gerekiyor. “KURAM (VOC-Test) Mesleki Sınav Merkezi”nde Tarihi Eser Koruma Ve Restorasyon Elemanlarına ve Yapı Teknik Ressamlarına yönelik ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapılacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Çalıştay ve arama konferanslarında bu alanlarda mesleki yeterlilik belgesi alınmasının önemini usta ve uzmanlarla konuşmayı, konunun önemini kurum, kuruluş ve firma temsilcilerine anlatmayı hedefliyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren, özelikle firma yetkilileri ile usta ve uzmanların katılımlarını bekliyoruz.”

AB ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi’nin Sözleşme Makamı; Operasyon Faydalanıcısı MYK olan KURAM Mesleki Sınav Merkezi Projesi ile Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı ve Yapı Teknik Ressamı (Mimari/ İç Mimari/ İnşaat/ Altyapı/ Üstyapı) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapılırken, restorasyon alanında görevli sertifikalı kişilerin arttırılması, tarihi eser koruma ve restorasyon mesleki standartlarının geliştirilerek bu alanda toplumsal bilinçlenmenin artırılması amaçlanıyor.