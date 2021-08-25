“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması” başladı

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından, bu yıl sekizinci kez düzenlediği “Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Yarışmaya, iklim değişikliğinin çarpıcı etkisini başarılı şekilde yansıtan fotoğraflarıyla, amatör ya da profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenen herkes katılabilecek.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir firma, dünyanın en güncel problemlerinden “İklim Değişikliği”ne farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İklim değişikliğinin dünyaya olan etkisini ortaya koyarak konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışmaya 11 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında başvurulabiliyor.

Yarışmaya katılmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların; Instagram veya Twitter hesapları üzerinden küreseliklim2021 etiketiyle birlikte fotoğraf paylaşması yeterli olacak.

Seçici kurulda birbirinden usta fotoğrafçılar var

2014 senesinden bu yana düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda bu yıl usta fotoğrafçılar dikkat çekiyor. Seçici kurulda; Gazeteci ve Fotoğrafçı Adem Meleke, Belgeselci ve Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü ve Foto Muhabiri Ercan Arslan ve Fotoğrafçı Mehmet Turgut yer alıyor. Ayrıca seçici kurula TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ve Reklamcı Serdesin Ajans Başkanı Serhat Bayram da katkı sağlayacak.

Yarışmada dereceye girecek fotoğraflar, halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu belirlenecek. İlk 12 sırayı alan fotoğrafın sahipleri aşağıdaki ödülleri almaya hak kazanacak:

Birincilik Ödülü: Toshiba Haori 13.000 Btu/h klima

İkincilik Ödülü: iPhone 12 Cep Telefonu

Üçüncülük Ödülü: Canon EOS M50 Mark II BK Fotoğraf Makinesi Vlogger Kit

Özel Ödüller: Fujifilm Instax Mini 11 Bundle Box (Seçici Kurul tarafından belirlenen; dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alan üç fotoğraf sahibine)

Derece Ödülleri: Decathlon 500 TL’lik hediye çeki (Seçici Kurul tarafından belirlenen; yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci sırada yer alan altı fotoğraf sahibine)

Finale kalan ve ödül alan yarışmacılar ise, Alarko Carrier’ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.