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Lokman Çağırıcı’dan kitap hediyesi

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde gençlere Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye” isimli kitabını hediye etti.

Lokman Çağırıcı’dan kitap hediyesi
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde gençlere Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye” isimli kitabını hediye etti.

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14 Şubat Öykü Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nin öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye” isimli kitabı belediye bünyesindeki kütüphanelerde öğrencilere dağıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bu amaçla Başkanlık Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Gençlerle bir süre sohbet eden Çağırıcı, onlara kitap ve kalem hediye etti. Sürpriz karşısında önce bir şaşkınlık geçiren kitap sevdalıları, bu anlamlı hediyeden dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti.

Kitaplarla kendinizi yenileyin

Gençlere başarılar dileyen Çağırıcı, “Her şey okumakla değişir. Kendinizi kitaplarla yenileyin ve daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayın” dedi. Etkinliklerin devamında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde kitabın uyarlaması olan film izletildi.

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