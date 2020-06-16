Mayıs ayında fizy’den en çok Zeynep Bastık dinlendi

Dijital müzik platformu fizy’de Mayıs ayında en çok dinlenen sanatçı Zeynep Bastık, en çok dinlenen şarkı ise ‘Her Mevsim Yazım’ oldu.
Turkcell’in dijital müzik platformu fizy’de Mayıs ayının şampiyonları belli oldu. Mayıs ayının en çok dinlenen ismi 26 yaşındaki Zeynep Bastık olurken, özellikle klibiyle son haftalara damga vuran şarkısı “Her Mevsim Yazım” da en çok dinlenen parça oldu. Bastık’ı sırasıyla Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm izledi.
Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fizy listeleri arasında en çok dinlenen ‘Günün Listesi’ oldu. Hemen ardından ise ‘fizy Rap’ geldi. Mayıs ayının öne çıkan diğer favori listeleri sırasıyla; ‘Yeni Nesil Pop’, ‘#EvdeHayatVar Pop’, ‘fizy Pop’, ‘Koş fizy Koş’, ‘Today’s Hits’, ‘En Yeniler Yerli’ ve ‘En Yeniler Yabancı’ listeleri oldu.
Mayıs ayında fizy’nin en çok dinlendiği şehirler ise İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Diyarbakır olarak sıralandı.