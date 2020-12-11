Melihat Gülses ile nostaljik buluşma

İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak konserlerle Aralık ayı sanatseverler için keyifli geçecek.

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, Aralık ayında sanatseverlerle İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında buluşacak. Seyircisiz çekilen konserin repertuvarında “Bir Demet Yasemen”, “Mazi”, “Nazende Sevgili”, “Seven Ne Yapmaz”, “Arım Balım Peteğim” ve “Adını Anmayacağım” gibi nostaljik şarkılar yer alıyor. Konser, 12 Aralık Cumartesi akşamı 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.

İş Sanat’ın Aralık ayındaki diğer etkinlikleri sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda William Shakespeare’in “Kuru Gürültü” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık’ta edebiyatseverlerle buluşacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda ise “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” ile “Çizmeli Kedi” 13 ve 20 Aralık’ta çocuklarla buluşacak “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan” başlıklı Nâzım Hikmet şiir dinletisi 14 Aralık’ta yayında olacak. Yazarının Sesinden serisinde bu ay Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin” ve Sinan Tuzcu “Böcek” kitaplarıyla 21 ve 28 Aralık’ta yayında olacak. Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven” başlıklı konseriyle 17 Aralık’ta, Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri” projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00’ten itibaren yayında olacak.