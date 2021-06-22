MESAM’da yeni yönetim seçiliyor

Türkiye’nin en büyük sanatçı örgütlerinden biri olan MESAM’da yeni yönetim belli oluyor. Yönetime aday olan usta TRT sanatçı Cengizhan Sönmez, “30 Haziran’da MESAM’a saygı, sevgi ve nezaket dilini yeniden getireceğiz” dedi.
“Gerçek sanatçının gayretinden, ilhamından haberdar mıyız?”
Cengizhan Sönmez açıklamalarına şöyle devam etti: “Gerçek sanatçının gayretinden, ilhamından haberdar mıyız? Toplumda herkesin bir işi, mesleği, mesaisi, evine ekmek götürmek için çalıştığı iş yerleri var. Hiç düşünüyor muyuz bu müzik eserlerini üreten bestecilerin, söz yazarlarının geçimini nasıl sağladıklarını? İşte MESAM bunun için var. 30 Haziran’da Genel Kurul var. İki yıllığına yeni bir yönetim ve üst kurullar seçeceğiz. Müziğin dilini, notayı bilen, hem akademik, hem sahne çalışmalarıyla, hem de eserleriyle tanınan sanatçılarımızın bu görevlerde bulunması, temsil açısından MESAM’ı daha güçlü kılmıştır. MESAM Birlik ve Yenilik grubu olarak bizim de en çok odaklandığımız, eser sahiplerinin telif gelirlerini arttırmaya yönelik çalıştığımız konu dijital alan” dedi.Sönmez, “Tüm üyelerimizin sosyal medyadan grubumuzu takip etmelerini, bir kaç kişiye değil, bütün adaylara dikkatle bakmalarını, tevatürlere değil projelere kulak vermelerini rica ediyorum. Çıkacak sonuçlar hepimizin, çocuklarımızın, hatta torunlarımızın geleceğidir” diye devam etti.