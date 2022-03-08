Milli Eğitim Bakanı Özer: "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sancaktepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde kadın öğretmenlere özel Türk müziği konseri düzenledi. Konsere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çok sayıda kadın öğretmen katıldı. Konserde, Türk müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı sahne aldı.

“Son 20 yılda en fazla değer verilen kesim kızlarımız ve kadınlarımız oldu”

Konser açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ülkemizin gençleri, çocukları eğitimle buluşurken bundan en fazla faydalanan kızlarımız ve kadınlarımız oldu. 2000’li yıllarda orta öğretimde kız çocuklarımızın okula gitme oranı yüzde 36 iken bugün yüzde 88’e ulaştı. Yükseköğretimdeki gelişme çok daha dramatik. Yükseköğretimde 2000’li yıllarda kadınların okullaşma oranı yüzde 11 civarı iken, 2022 yılında yüzde 48’in üzerine çıktı. Ve ilk defa 2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti. İşte son 20 yıldaki eğitimin hikayesinde ihmal edilmeyen en fazla değer verilen kesim kızlarımız ve kadınlarımız oldu.” diye konuştu.

“Bugünü kutlamak bizlere çok mutluluk veriyor”

Konserde sahne alan Türk müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, “Dünya Kadınlar Günü biz kadınlar için çok özel bir gün, yılda bir kere bile olsa bir farkındalık ortaya koymak açısından bu günü kutlamak bizlere çok mutluluk veriyor. Ben de bir sanatçı olarak bu akşam çok özel bir atmosferde Sayın Bakanımız ve Valimiz, Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü’nün huzurunda bu konseri verecek olmamızdan dolayı çok mutluyum. Bu mekanı seçmemizdeki amacımız Sancaktepe Belediye Başkanı’nın bir kadın olmasıydı. Bir kadın elinin dokunduğu gece ortaya çıkarıldı ve biz de bu geceye anlam katsın diye Türk film müziklerinin eserlerinden oluşan parçalar seçtik” şeklinde konuştu.

Konsere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Yaklaşık 1 saat süren konser programında kadın öğretmenler, unutulmaz bir gün yaşadı.