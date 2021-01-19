Milli Reasürans Oda Orkestrası Çağ Erçağ’a eşlik ediyor

Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın, şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki yeni konseri izleyiciyle buluşuyor. İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde gerçekleşen konserde çellist Çağ Erçağ solist olarak yer alıyor.
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın İş Sanat çevrimiçi programında yer alan ilk konserini de İş Sanat sosyal medya hesapları ve internet sitesinden izlemek mümkün olacak. Neyzen Murat Salim Tokaç ve arpist Çağatay Akyol’un solist olarak katıldığı bu konseri yine şef Hakan Şensoy yönetiyor.İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. “Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu” caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” eseriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak.