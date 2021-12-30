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Moliere’nin Cimri’si İnegöllüleri kahkahaya boğdu

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İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Moliere’in eseri “Cimri”yi İnegöllülerle buluşturdu.

Moliere’nin Cimri’si İnegöllüleri kahkahaya boğdu
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İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Moliere’in eseri “Cimri”yi İnegöllülerle buluşturdu.

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Şehir Tiyatrosu, Fransız komedya yazarı Moliere’in “Cimri” isimli oyunuyla seyircinin karşısına çıktı. Volkan Derman’ın yönettiği 2 perdelik komedi oyunu ilgisi gördü. Çarşamba akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenen oyunda salonu dolduran sanatseverler 1 buçuk saatlik gösteriyle keyifli anlar yaşadı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı oyun, büyük beğeni topladı.

Moliere’in ‘Cimri’si, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık seviyesine ulaşmış para tutkusunun komedyasını sahneye taşıyor. Parayı bütün değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkiler anlatılıyor.

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