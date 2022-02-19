Münevver Özdemir’den unutulmaz müzik ziyafeti

İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Halk Müziğinin başarılı yorumcularından TRT Ses Sanatçısı Münevver Özdemir’i ilçe halkıyla buluşturdu.

Şehri geleceğe taşıyacak projeler ve rutin hizmetlerin yanı sıra kültür sanat anlamında da dolu dolu programlarla ilçe halkını buluşturan İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Tiyatrolar, seminerler, sergiler ve konserlerle süslenen İnegöl’ün sanat dolu geceleri kapsamında Cuma akşamı Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. İki bölümden oluşan konserde İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Halk Müziğinin başarılı yorumcularından TRT Ses Sanatçısı Münevver Özdemir seslendirdikleri eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı.

THM Korosu tam not aldı

Konser, Şef Yücel Düzel yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri ile başladı. Koro ve solo eserlerle salonu dolduran vatandaşları diyar diyar gezdiren türküler, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Başarılı performansıyla İnegöl Belediyesi THM Korosu büyük beğeni topladı.

Münevver Özdemir sesiyle mest etti

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziğinin başarılı yorumcularından TRT Ses Sanatçısı Münevver Özdemir sahneye çıktı. İnegöllülere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Özdemir, muhteşem sesiyle dinleyenleri adeta mest etti. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de sahneye davet edildi. Gecenin anısına sanatçıya hediye takdimi gerçekleştirildi.