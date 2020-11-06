Musikiye Vakfedilmiş Bir Ömür: Bekir Sıdkı Sezgin

Musikinin son dönem üstatlarından Bekir Sıdkı Sezgin’le ilgili ilk kez bir kitap yayımlandı.
Son dönemin en önemli musiki üstatlarından Bekir Sıdkı Sezgin’in hayatının ve sanatkâr kişiliğinin anlatıldığı kitap, Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. “Musikiye Vakfedilmiş Bir Ömür” alt başlığıyla yayınlanan Bekir Sıdkı Sezgin kitabı, kendisi gibi bir sanatkâr olan oğlu Hüseyin Kudsi Sezgin, Yasin Eker ve Ahmet Sadık Hıdır tarafından yayına hazırlandı.
Aile albümünden fotoğrafların da kullanıldığı kitabın sonunda yer alan karekod vesilesiyle Bekir Sıdkı Sezgin’in bir kısmı ilk defa yayımlanan kayıtları da okuyucuların ilgisine sunuldu.
584 sayfadan oluşan ve özel bez ciltle kaplı “Bekir Sıdkı Sezgin (Musikiye Vakfedilmiş Bir Ömür)” kitabı prestij kitap formatıyla özel okuyucularını bekliyor. Kitap, seçkin kitapçılardan temin edilebileceği gibi, birlikte.com.tr, kitapyurdu.com, dr.com.tr gibi internet satış sitelerinden de satın alınabilir.