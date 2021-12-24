Muud’da 2021’in şampiyonu Hadise oldu

Dijital müzik platformu Muud, 2021 yılının en çok dinlenenleri listesini yayınladı. Muud’da yerli sanatçılar kategorisinin ilk sırasında Hadise yer alırken, yılın en çok dinlenen ve indirilen yerli parçası Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar imzalı ‘Öptüm Nefesinden’ oldu. Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ adlı albümü ise en çok dinlenen ve indirilen albümlerde zirvede yer aldı.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, bu yıl da müzikseverlerin nabzını tuttu. Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken dijital müzik platformu, 2021’in en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.
Zirvede iddialı isimler var
Hadise, Zeynep Bastık ve Bilal Sonses, Muud’da 2021 yılı boyunca en çok dinlenen üç sanatçı oldu. En çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde ise Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’dan ‘Öptüm Nefesinden’ adlı parça yer aldı. Onu sevilen rap’çi Uzi’den ‘Krvn’ ve Edis’ten ‘Martılar’ takip etti.
‘Öptüm Nefesinden’ en çok indirilen şarkılar kategorisinde de birinci olurken, İkilem grubunun büyük çıkış yakaladığı ‘Bir Sebebi Var’ adlı parça ikinci sırayı aldı. Üçüncü ise Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin ‘Hasbelkader’ isimli düeti oldu.
Albümlerde Ziynet Sali ilk sırada
Dijital müzik platformu kullanıcıları, en çok Ziynet Sali’den ‘Yaşam Çiçeği’, Uzi’den ‘Kan’ ve Ebru Yaşar’dan ‘Gel de Sevme’ albümlerini dinledi. Sali’nin nisan ayında yayınlanan ‘Yaşam Çiçeği’ albümü, aynı zamanda yılın en çok indirilen albümü oldu. Onu Uzi’nin büyük başarı yakalayan albümü ‘Kan’ ile Zeynep Bastık’tan ‘Zeynodisco’ izledi.
Yabancı şarkılar arasında ise Inna’nın nisan ayı sonunda çıkan single’ı ‘Oh My God’ birinci oldu. İkinci sırada DJ Regard ‘Ride It’ parçasıyla yer aldı. Onu SAINt JHN-Roses (Imanbek Remix) takip etti.
Dijital müzik platformunun yıl boyunca en çok dinlenen müzik listeleri ise Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap, Yabancı Pop ve Haftanın Muud’luluk Modu oldu.
Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, Muud’un 2021 listeleriyle ilgili şunları söyledi: “2021’de pandeminin de etkisiyle kullanıcıların içerik ihtiyacı ve tüketimi artmaya devam etti. Yıllardır Türk Telekom abonesi olan ve olmayan herkese zengin ve güncel bir müzik arşivi sunan dijital müzik platformumuz ile bu yıl da milyonlarca içeriği müzikseverlerle buluşturduk. Şirket olarak genç ruhlu dijital müzik platformumuz ile müzik dünyasına katkı sağlamayı 2022 yılında da sürdüreceğiz.”
Muud’un 2021 yılında en çok dinlenenler listeleri şöyle:
Muud en çok dinlenen sanatçılar
Hadise
Zeynep Bastık
Bilal Sonses
İkilem
Edis
Göksel
Ziynet Sali
Uzi
Berkay
Irmak Arıcı
Muud en çok dinlenen şarkılar
Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
Uzi - Krvn
Edis - Martılar
İkilem - Bir Sebebi Var
Derya Uluğ - Kanunlar Gibi
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme
Ziynet Sali - Efkarım Var
Bilal Sonses - Şimdiki Aklım
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Göksel - Çölde Bi’ Vaha
Muud en çok indirilen şarkılar
Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
İkilem - Bir Sebebi Var
Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader
Edis - Martılar
Tuğkan - Kusura Bakma
Madrigal - Seni Dert Etmeler
Göksel - Çölde Bi’ Vaha
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Sakiler - Dünyadan Uzak
Berkay - Yeter ki Sen İste
Muud en çok dinlenen albümler
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Uzi - Kan
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Buray - Başka Hikayeler
Haluk Levent - Vasiyet
Kahraman Deniz - 6
Gazapizm - HİZA
Sibel Can - Hayat
Gülben Ergen - Seni Kırmışlar
Muud en çok indirilen albümler
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Uzi - Kan
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Merve Özbey - Devran
Buray - Başka Hikayeler
Ceza - Suspus
Kahraman Deniz - 6
Haluk Levent - Vasiyet
Sibel Can - Hayat
Gazapizm - HİZA
Muud en çok dinlenen yabancı şarkılar
INNA - Oh My God
Regard - Ride It
SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]
The Weeknd - Blinding Lights
INNA - Flashbacks
Mneskin - Beggin’
The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
Harry Styles - Watermelon Sugar
NK - Elefante
SHAED & ZAYN - Trampoline
Muud en çok dinlenen listeler
Herkes Bunları Dinliyor
Yerli Yeniler
Türkçe Pop
Türkçe Rap
Yabancı Pop
Haftanın Muud’luluk Modu
Dilimizden Düşmeyenler
Türkçe Alternatif
Unutulmaz Türkçe Pop
90’larda Türkçe Pop