Muud’da en çok Ebru Yaşar dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. ‘Gel De Sevme’ albümü ile yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alan Ebru Yaşar, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde de birinciydi. Yabancı listesinin ilk sırasına ise Olivia Rodrigo’nun ‘SOUR’ albümü yerleşti.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir arşiv ve müzik dinleme deneyimi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ isimli albümü oldu. Ebru Yaşar en çok dinlenen sanatçılar listesinde de zirvedeydi. ‘Yalnız Uyunmaz’ isimli şarkı ile çıkış yapan 10 şarkılık albüme Gülden, Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu gibi isimler şarkılarıyla katkıda bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Olivia Rodrigo’nun SOUR albümü yerleşti. 18 yaşındaki genç şarkıcı tüm şarkıların sözlerini kendi yazdığı albümde, alternatif popun sade ve etkileyici yönlerini bir araya getiriyor.

Mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ albümünü Uzi’nin ‘Kan’ ve Haluk Levent’in ‘Vasiyet’ albümleri takip etti. En çok dinlenen single’ların ilk üç sırasında yine Uzi’den ‘Krvn’, Edis’den ‘Martılar’ ve Derya Uluğ’dan ‘Kanunlar Gibi’ parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Ebru Yaşar’ı, Zeynep Bastık ve Uzi takip etti.

INNA en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu

Dijital müzik platformunun en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde zirvede sahneye ilk kez 2008 yılında çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan Romanya doğumlu sanatçı INNA yer aldı. INNA’yı The Weeknd ve Katy Perry izledi. Yabancı single’larda ise ‘Oh My God’ ile INNA, ‘Jalebi Baby’ ile Tesher ve ‘everything i wanted’ ile Billie Eilish ilk üç sıradaydı.