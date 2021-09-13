Müzik ve gastronomi buluştu

Organik içerikli gazlı içecek serisi Organics by Red Bull yaz aylarının son günlerinde düzenlediği etkinlikte katılımcıları hem lezzetleriyle tanıştırdı hem de müzik dolu dakikalar yaşattı.

Müzik ve gastronomi buluştu
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Organik içerikli gazlı içecek serisi Organics by Red Bull yaz aylarının son günlerinde düzenlediği etkinlikte katılımcıları hem lezzetleriyle tanıştırdı hem de müzik dolu dakikalar yaşattı.


Alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği Organics by Red Bull’un, ‘Yetenek doğasında var’ sloganıyla düzenlenen ve 11 Eylül Cumartesi günü Akyaka’da gerçekleşen etkinliğinde katılımcılar müzik ve gastronomiyi harmanlayan deneyimlerle dolu bir gece geçirdiler. Etkinlikte sanatçılar Elif Çağlar ve Bilal Karaman konser verdi.

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