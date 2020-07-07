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Müzisyenlerin üretim sürecini anlatan The Junction belgeseli yayınlandı

Müzisyenlerin üretim sürecini anlatan The Junction belgeseli yayınlandı

Red Bull Music Academy’nin birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırladığı The Junction animasyon video serisi yayınlandı. Sanatçıların bir araya gelme ve birlikte yaratma sürecinin anlatıldığı altı bölümden oluşan yeni müzik belgesel serisi The Junction, RedBull.com’da izleyicilerin beğenisine sunuldu.


Belgesel, Grammy ödüllü piyanist Chilly Gonzales ile elektronik müziğin provokatif ismi&nbsp;Peaches’in bir bodrum katı stüdyoda nasıl bir araya geldiklerini anlatan hikâye ile başladı.


İlerleyen bölümlerde ise, Brezilya müziğine duydukları hayranlığın beat'lerin efendisi&nbsp;Kaytranada&nbsp;ve 2016&nbsp;Red Bull Music Academy&nbsp;katılımcısı&nbsp;River Tiber'ı nasıl buluşturduğunu,&nbsp;Jessy Lanza&nbsp;ile&nbsp;Jeremy Greenspan'ın dostluğa varan ilişkisinin detaylarını ve&nbsp;Turbo Crunk&nbsp;üçlüsünü oluşturan&nbsp;Lunice, Ango&nbsp;ve&nbsp;27esp'nin Kanada'nın arka mahallelerinde nasıl tanıştıkları aktarılacak.


The Junction'da ayrıca,&nbsp;Fool's Gold'un kurucuları&nbsp;A-Trak&nbsp;ve&nbsp;Nick Catchdubs'ı, Torontolu dörtlü&nbsp;BadBadNotGood&nbsp;ve&nbsp;Future Islands&nbsp;solisti&nbsp;Samuel&nbsp;T.&nbsp;Herring'i eşsiz müzikal birliktelikleri anlatılacak.

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