Neslihan Binbaş bir dönem daha Nilüfer Kent Konseyi Başkanı

Nilüfer Kent Konseyi’nin 21. olağan genel kurulunda Neslihan Binbaş yeniden başkan seçildi.

Neslihan Binbaş ile Cem Özkan’ın başkan adayı olduğu genel kurul ilgi gördü. Genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mustafa Bozbey, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, gönüllüler ve çevre illerden gelen kent konseylerinin temsilcileri de katıldı. İstiklâl Marşı ve saygı duruşu ile başlayan genel kurulda, divan başkanlığını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız yaptı. Zafer Yıldız, kent konseylerinin ortak aklı ve demokrasiyi temsil ettiğini ifade ederek, genel kurula katılan herkese teşekkür etti.

Seçimler öncesi konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kent konseylerinin halkın meselelerinin çözümünde önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Demokrasinin yerelden güçlenmesi gerektiğini belirten Turgay Erdem, “Önemli olan şehri sahiplenmektir, birlikte yönetmektir. Kent konseyinin ana görevi de ortak aklı yakalamaktır. Herkesin katkısı olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz. Ortak akılla demokrasiyi güçlendirmemiz, bunu da yerelden merkeze, yani tabandan yukarıya doğru sağlamamız gerekiyor. Bizlere bu konuda Nilüfer Kent Konseyi gibi şehrin tüm paydaşları önemli katkı sağlıyor. Biz de her zaman kararlarımızı alırken katılımcılığı dikkate alarak yapıyoruz. 2009 yılında, vatandaşlarımızın yönetime katılabilmeleri için Bursa’ya kazandırdığımız Mahalle Komiteleri, daha güçlü bir katılımla yol gösteren bir rol üstlendi. Çalışmalarımızı her zaman katılımcılığı dikkate alarak yaptık. Bu konuda da en büyük paydaşlarımızdan biri kentimizin sürdürülebilir yarınlara ulaşmasında kilit rol alan Nilüfer Kent Konseyidir. Bugün burada demokratik bir şekilde yapılacak genel kurul ile Kent Konseyi’nin yeni dönem yönetimi belirlenecek. Ben şimdiden yönetime gelecek arkadaşlarımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de seçimler öncesi söz aldı. Kent konseylerinin önemine dikkat çeken Mustafa Bozbey, halkla ilgili kurum arasında köprü olan kurumlar olduğunu belirtti. Kent konseylerinin bağımsızlığının demokrasi adına çok önemli olduğunu vurgulayan Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi’nin marka olduğunu da vurguladı.

Neslihan Binbaş yeniden seçildi

Genel kurulda, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile kadın, çocuk, genç ve emekliler meclislerinin başkanları da faaliyetlerini anlattı. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu Neslihan Binbaş 140 oy alırken, Cem Özkan ise 11 oy aldı. Neslihan Binbaş yeni dönemde de Nilüfer Kent Konseyi Başkanı seçilirken yapılan gizli oylama sonucu yürütme kurulu da belirlendi. Seçim sonrası katılan herkese teşekkür eden Neslihan Binbaş, geniş katılımlı gerçekleşen genel kurulda demokrasinin en güzel örneği yaşandığını söyledi. Binbaş yeni dönemde de kent konseyinin ilke ve hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtti.