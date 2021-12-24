Nilüfer Kent Tiyatrosu gençlerle

Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri ile bir araya gelerek, birlikte neler yapabilecekleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Nilüfer Gençlik Evi’nde gerçekleşen buluşmaya Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları da katıldı. Nilüfer Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Daltaban, sivil toplum örgütleri ile sanat ilişkisini ele aldı. Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’de son yıllarda etkin olmaya başladığını ifade eden Daltaban, “Siz gençlerin sivil toplum örgütlerinde yer alması çok önemli. STK’larla sanat ilişkisi de önemli. Sizlerle ortak çalışmalar yapmak sanata da katkı sunacaktır. Politik tiyatro türünü mücadele alanlarında kullanmak son derece etkili olur. Tiyatro ile ilgilenmek kitap okumak gibi kendinize yatırım yapmaktır” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin önemine değinen genel yapım yönetmeni Özlem Daltaban da, Nilüfer Kent Konseyi’nin çok iyi bir örnek olduğunu ifade etti. STK’ların sanatı destekleyen bir olgu olduğunu belirten Özlem Daltaban, gençleri sanatın içine çekmenin önemini dile getirdi.

Gençlerin tiyatroya ilgisini de artırmayı hedefleyen söyleşi sonunda, Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut Yayınları’nın düzenlediği Sahne Eseri Yarışması’na katılarak dereceye giren eserlerin yer aldığı kitap dağıtıldı.