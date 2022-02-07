Nilüfer THM Korosu sevenleriyle kavuştu

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, uzun bir aranın ardından türkü sevenlerle buluştu.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen konser ilgi gördü. Erzincan yöresinden başlayan türkü yolculuğu, Rumeli ve Azerbaycan’a kadar uzandı. İki saat süren konserde koristler, solo performanslarıyla da alkış aldı. Türk Halk Müziği Korosu’nda yer alan Serpil Savaş, bir eseri seslendirmek için sahneye çıktığında ise salonda duygu dolu anlar yaşandı. Geçen hafta ölen Bursalı gazeteci Can Ertan’ın bugün doğum günü olduğunu, Ertan’ın Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun hiçbir konserini kaçırmadığını belirten Şef Yaşar Kemal Alim, “Bugün, can arkadaşımızın doğum günü. Biz de bu geceyi ona armağan ediyoruz” dedi.

Konseri izleyenler, gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nu ayakta alkışladı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rasih Konca, konserin sonunda sahneye çıkarak Şef Yaşar Kemal Alim’e çiçek vererek kutladı.