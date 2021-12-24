Nilüfer’in müzeleri Milletlerarası Müzeler Konseyi üyesi

Nilüfer Belediyesi’nin ödüllü müzeleri, özel müze statüsü aldıktan sonra şimdi de Milletlerarası Müzeler Konseyi üyesi oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin, müzecilik ve kültürel mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmaları semeresini veriyor. Nilüfer’e değer katan Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Müzesi ve Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi uluslararası alanda da tanınır hâle geldi.

Daha önce özel müze statüsü kazanan Nilüfer Belediyesi’nin müzeleri için Milletlerarası Müzeler Konseyi’ne (ICOM ) yapılan başvuru kabul edildi. Nilüfer Belediyesi bünyesinde Misi’de bulunan Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi ile Odunluk Mahallesi’nde ziyarete açılan Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi artık ICOM üyesi. Uluslararası bir organizasyon olan ICOM, toplumların kültürel değerlerinin koruması ve geliştirmesiyle ilgili son derece başarılı projeler hazırlıyor.

Dünyanın kültürel ve doğal mirasının araştırılması, korunması, sürdürülmesi ve iletişim kurulması adına önemli çalışmalar yapan ICOM, üye müzelerin gelişimine de katkılarda bulunuyor. Bu üyelikle, Nilüfer Belediyesi’ne bağlı müzelerin uluslararası tanınırlılığının yanı sıra ICOM üyesi olan müze ve kuruluşların tümüyle iş birliği yapmasına da zemin hazırlanmış oldu.

Nilüfer Belediyesi müzelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve gelişmeler ICOM Türkiye tarafından yurt içinde ve yurt dışındaki tüm üyelere duyurularak, müze çalışanları arasında karşılıklı iletişim ve eğitim imkanları geliştirilmesi de mümkün olacak. Ayrıca yapılacak olan yayınlarda ve uluslararası toplantılarda modern ve yaşayan müzecilik anlayışına uygun iyi örnekleri tanıma fırsatının bulunması, Nilüfer Belediyesi’ne bağlı müzelerin de çağın gereksinimlerine göre geliştirilmesi ve değiştirilmesini kolaylaştıracak.