Nilüfer’in müzelerinde kültür ve tarih yolculuğu

Nilüfer Belediyesi’nin edebiyat, fotoğraf ve müzik alanlarında tarihe ışık tutan müzeleri ilgi görüyor. Müzeleri rehber eşliğinde gezerek detaylı bilgiler alan ziyaretçiler, yüzlerce materyal ve enstrümanı da yakından tanıma fırsatı buluyor.

Nilüfer Belediyesi’nin şehir kültürüne kazandırdığı Edebiyat Müzesi, Nilüfer Fotoğraf Müzesi ve Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Sanatseverlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile öğrenci gruplarının büyük ilgi gösterdiği müzeler, ziyaretçilerini zengin bir koleksiyonla karşılıyor.

Nilüfer Belediyesi, her ayın üçüncü salı günü düzenlediği “Müzede Bir Salı” programı da sanatseverlere müzeleri rehber eşliğinde gezme fırsatı sunuyor. Müze turuna önceden kayıt yaptırarak katılanlar, Nilüfer Fotoğraf Müzesi’ni, Edebiyat Müzesi’ni ve yeni açılan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ni rehber eşliğinde gezme fırsatı buluyor.

Açıldığı günden bu yana ödüllere değer görülen, 200’e yakın yazar ve şairin kitap eskizleri, daktiloları kişisel eşyaları ile zengin bir belleğe sahip olan Edebiyat Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisini görürken, fotoğraf sanatının tarihten günümüze kadar geçirdiği aşamaların öyküsü, Türk fotoğrafı ve sanatçıları, Bursa’nın fotoğraf değerlerinin görsel ve işitsel anlatımı, körüklü fotoğraf makineleri, flashlar, negatiflerin sergilendiği Nilüfer Fotoğraf Müzesi de fotoğraf sanatı hakkında değerli bilgiler edinmelerini sağlıyor.

Geçen ağustos ayında izlenime açılan, dünyanın dört bir yanından ve bütün kıtaları temsil eden 300’e yakın enstrümana sahip Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi de büyük ilgi görüyor. Müzeyi rehber eşliğinde gezerek müze koleksiyonlarına dair ilham verici bilgiler edinen sanatseverler, sergilenen eserlerin hikâyelerini öğrenerek farklı bir tecrübe yaşıyor.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları da, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ni ziyaret etti. Bizim Ev katılımcıları, dünyanın dört bir yanından ve tüm kıtaları temsil eden 300’e yakın enstrümanın yer aldığı, müzede kültür yolculuğuna çıktı. Engelliler ilk olarak ukulele, cura, klasik gitar, duduk, kalimba gibi enstrümanları tarihiyle birlikte yakından tanıyarak, bu enstrümanları deneme fırsatı buldu. Engelliler daha sonra 13 adadan oluşan ve müzikal bir coğrafya sunan müzede rehber eşliğinde gezdi. Sasando, koto, erhu, adungu, gikendi, berimbau gibi enstrümanları ilk kez gören Bizim Ev katılımcıları, dünyada var olan müzik enstrümanları ve müzikal geleneklere dair de bilgiler edindi.