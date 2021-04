Nisan ayında dünyaca ünlü filmler Vodafone TV’de yayınlanacak

Dijital televizyon platformu Vodafone TV, Nisan ayında dünyaca ünlü filmleri izleyicileriyle buluşturacak. Marvel filmlerinden Oyuncak Hikayesi Serisi’ne, Oceans Serisi’nden Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi’ne, gişe rekorları kıran yüzlerce filmin dijital televizyon platformunda yayına gireceği açıklandı.

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, sinemasever müşterileri için Nisan ayında birbirinden keyifli içerikler sunacak. Verilen bilgiye göre, Sinema TV işbirliği kapsamında Marvel filmlerinden oluşan geniş bir portföy hazırlayan dijital televizyon platformu, kullanıcılarına, Türkiye’de yaklaşık 7,5 milyon kişinin sinemada izlediği, toplam dünya hasılatı 11,5 milyar doları aşan Ant-Man, Ant-Man And The Wasp, Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Captain Marvel, Marvel’s The Avengers, Marvel’s Avengers: Age Of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame adlı yapımları izleme imkanı sunacak.

150’ye yakın film

Nisan ayında ayrıca, Disney-Pixar’ın unutulmaz Oyuncak Hikayesi Serisi, tüm zamanların en iyi suç filmlerinden Baba Serisi, George Clooney ve Brad Pitt’e hayranlığımızı bir kere daha artıran Oceans Serisi, Ben Stiller’la kahkahadan gözlerimizi yaşartacak Müzede Bir Gece Serisi, Tolkien’in efsanevi Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi ve Malefiz, Jumanji: Yeni Seviye, Bad Boys: Her Zaman Çılgın gibi gişe rekorları kıran filmlerle beraber 150’ye yakın film dijital televizyon platformunda izleyicilerle buluşacak.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, konu hakkında şöyle konuştu: “Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için Nisan ayına özel zengin bir portföy hazırladık. Marvel filmlerinden Oceans Serisi’ne kadar birbirinden başarılı yüzlerce filmi izleyicilerimizin beğenisine sunacağız. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz”.

Binlerce seç-izle içerik

Dijital televizyon platformu, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildi. Uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı.