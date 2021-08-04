Normalleşme sonrası en çok izlenen filmler belli oldu

2020 yılından itibaren COVID-19 tedbirleri kapsamında sinema salonları faaliyetlerine de ara verilirken, Türkiye’de normalleşme sürecinin başlamasıyla 773 bin 392 seyirci ile en çok izlenen film Hızlı ve Öfkeli 9 oldu.
İlk 10 filmden sadece 2’sini yerli yapımlar oluşturduAjans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne sinema ile alakalı basında çıkan haber adedi 67 bin 609 olarak görüldü. Aynı dönem içinde sadece sinema salonları ile alakalı çıkan haber adedi ise 3 bin 34 oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların COVID-19 tedbirleri kapsamında kapanması ve bazı sinema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer alırken, Türkiye’de en çok izlenen Hızlı ve Öfkeli 9’unda sürekli ertelenmesi medyanın gündeminde yer edindi. Hızlı ve Öfkeli 9’un yazılı basın ve online mecra olmak üzere hakkında çıkan bu yıl ki toplam haber sayısı ise 827 olarak kaydedildi. Öte yandan normalleşme sonrası, en çok izlenen ilk 10 yapımın sadece 2’sini yerli filmler oluşturdu.