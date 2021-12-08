O tabelalar artık yerlerinde

Bilecik’te yol yapım çalışması nedeniyle yerinden sökülen ve aylardır bir ağaca yaslanmış şekilde bekleyen Dursun Fakıh ve Abdullah Mihalgazi’nin türbelerinin tabelaları yeniden yerlerine sabitlendi.

Osmanlı Devleti kuruluş döneminin önemli tarihi şahsiyetlerinden olan Bilecik’teki Dursun Fakıh ve Abdullah Mihalgazi’nin türbelerinin bulunduğu yerlere gösteren ve yol bakım onarım çalışmalarında yerlerinden çıkartılan karayolu yön tabelaları geçtiğimiz gün İHA’nın ’Bu tabelalar aylardır dikilmedi’ başlıklı haberle konu olmuştu. Haber sonrası Bilecik Valiliği harekete geçerek verilen talimat sonrası tabelalar yeniden yerlerine sabitlendi. Ardından yapılan açıklamada, "Habere konu olan Dursun Fakıh ve Abdullah Mihalgazi’nin türbelerinin bulunduğu yerleri gösteren ve yol bakım-onarım çalışmalarında yerlerinden çıkartılan karayolu yön tabelaları hakkında, valimizin talimatı üzerine, Bilecik Karayolları Şube Şefliği tarafından, levha ve işaretlemeler yerlerine sabitlenmiş olup sürücüler ve ilimize gelen ziyaretçiler için gerekli olan yönlendirmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır" denildi.