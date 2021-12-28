Ocak Ayı Kültür ve Sanat Programı Belli Oldu

Silivri Belediyesi, ilçede 7’den 70’e tüm vatandaşların kültür ve sanatla bezenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında; sergiler, müzik dinletileri, sahne gösterileri, yetişkin ve çocuk tiyatroları sanatseverlerle buluşuyor. 1-31 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler; Oğuz Aral Sanat Galerisi ve Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi almak için 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tiyatro gösterilerine bilet almak için ise oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar saat 08.30 itibariyle Silivri Belediyesi Kültür Merkezine (Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak Eski Silviya Otel Binası) uğrayabilirsiniz. Etkinliklere katılım için http://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından biletinizi alabilirsiniz. Ocak ayı etkinlik takvimine de yine http://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

OCAK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

5 Ocak Çarşamba – Saat: 10.00-19.00 / Geçmişten Günümüze Bitirdiklerimiz-2 / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz) / (Sergi 5-15 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır)

7 Ocak Cuma – Saat: 19.00 / Mimar Ertaç Öner / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

8 Ocak Cumartesi – Saat: 19.00 / Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku / Çiğdem Tunç Tiyatrosu / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

9 Ocak Pazar – Saat: 14.00-17.00 / Bir Orman Hikayesi / Silivri Belediye Tiyatrosu / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

12 Ocak Çarşamba – Saat: 19.00 / Filiz Denizhan THM Dinletisi / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

13 Ocak Perşembe – Saat: 19.00 / Yolculuk / Silivri Belediye Tiyatrosu / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

15 Ocak Cumartesi – Saat: 16.00 / Ormanın Nefesi / Yalçın Özden Tiyatrosu / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

15 Ocak Cumartesi – Saat: 19.00 / Sahne Rüzgarları / Yalçın Özden Tiyatrosu / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

19 Ocak Çarşamba – Saat: 11.00-14.00 / Saçaklı Cadı / Tuzla Sanat Platformu / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

19 Ocak Çarşamba – Saat: 19.00 / Kardelen Şehitleri Sarıkamış / Tuzla Sanat Platformu / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

19 Ocak Çarşamba – Saat: 10.00-19.00 / Turhan Ka Resim Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz) / (Sergi 19-29 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır)

21 Ocak Cuma – Saat: 19.00 / Zafer Doğulu ve Orkestrası / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

22 Ocak Cumartesi – Saat: 19.00 / Girdap (Bağımlılık Farkındalığı) / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

23 Ocak Pazar – Saat: 14.00-17.00 / Balık Tezgahı / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

25 Ocak Salı – Saat: 14.00-17.00 / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

27 Ocak Perşembe – Saat: 14.00-17.00 / Kaplumbağa ile Tavşan / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

29 Ocak Cumartesi – Saat: 14.00-17.00 / Burhan Öztoprak / Baloncuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / Ücretli – 10 TL)

30 Ocak Pazar – Saat: 14.00-17.00 / Vız Vız Arı Bazi / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 10 TL)

31 Ocak Pazartesi – Saat: 10.00-19.00 / 1. Kuşak Mübadil Fotoğraf Sergisi 99. Yılında / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz) / (Sergi 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır)