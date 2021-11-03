Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı

Uluslararası fotoğraf yarışmasına katılan ödüllü eserler, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı.

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı
banner3909
banner4336

Uluslararası fotoğraf yarışmasına katılan ödüllü eserler, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı.

Uluslararası yarışmalara katılıp ödül alan 66 fotoğraf, Yenişehir Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nazmi İşli, “66 fotoğrafın sergilendiği resim sergimizde bütün resimler ödüllüdür. Uluslararası yarışmalara katılıp ödül alan bu resimler iki hafta boyunca okulumuzda teşhir edilecek. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Ben vuruldum" dedi gerçek sonradan ortaya...
"Ben vuruldum" dedi gerçek sonradan ortaya...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4349

banner3841