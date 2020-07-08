Ödüllü yazarın yeni kitabı ’Zayıflamada Beslenme’ çıktı

2019 yılının en iyi yazarı ödülünün sahibi Nörobilimci Deniz Egece’nin üçüncü kitabı Zayıflamada Beslenme çıktı.

Kilo almanın ve kilo vermenin çözümlerinin ’zihinsel’ olduğu konusundaki çalışmalarıyla tanınan, ilk eseri Zayıflamada Son Söz kitabı 7 dilde çevrilerek 50 ülkede yayınlanan ve ’2019 yılının en iyi yazarı’ ödülünü kazanan Nörobilimci Deniz Egece’nin üçüncü kitabı Zayıflamada Beslenme çıktı. Nörobilim alanında 20 yıllık tecrübeye sahip Egece, bu tecrübesini insanlığın ’kilo problemleri’ üzerine odakladığını ve ’zayıflamada beslenme’ konusunu her yönüyle bu kitapta kaleme aldığını söyledi.

Kitabın editörü Sezar Destanoğlu, kitabı yayına hazırlama sürecinde, daha önceden doğru olduğuna inandığı davranış alışkanlıklarının istem dışı değiştiğini, diyet ya da spor uygulamadan sürecin içinde sadece kitabı yayına hazırlayarak toplamda 15 kiloyu verdiğini söyledi.

Egece, bu kitabı kimlerin kesinlikle okuması gerektiğini şu cümlelerle anlattı: "Ruhsal ve duygusal açlığımı gıdalarla bastırıyorum, belirli gıdalara olan bağımlılıklarımdan dolayı kilo sorunumu çözemiyorum, beslenmedeki ’iradesizliğimi’ çözersem kilo problemimi çözerim, psikolojik sorunlarımdan dolayı aşırı ve gereksiz besleniyorum gibi problemleri olanlara sadece bedensel değil ruhsal ve bedensel beslenmenin yöntemlerini anlatan ve ömür boyu kullanabilecekleri çözümleri sunan bir kitap oldu."

"Bilimsel olarak hiçbir yiyecek ve içeceğin zayıflatma yani kilo verdirme gücü yoktur"

Nörobilimci Egece, yeni kitabı ile ilgili şunları söyledi: "Zayıflamada Beslenme kitabı bugüne kadar, beslenme, öğün ve gıdalar hakkındaki yanıltıcı, yalan, kulaktan dolma ve yanlış öğrenip inandığınız bilgilerin farkına vardırarak etkisizleştirecektir. Günlük davranış alışkanlıklarınızı değiştirerek kilo vermenize destek olacak bir bilgi kitabı olacaktır. Bu kitabı okuyacakların kendi zihin ve bedenlerinde keşfedeceklerini, kilo ile beslenme ilişkisini ayrıştırarak, beslenme takıntısını ve engelleri kafanızda aşmanızı sağlar. Bedeninizde soyut ve somut ayrımı olmaksızın, bilgi, enerji ve hareket yardımı ile doğal, sağlıklı ve dengeli nasıl beslenilmesi gerektiği bilgisinin farkındalığına varmanızı ve bilinçlenmenizi sağlar.

Bu kitap kilo ile beslenme ilişkisini ayrıştırır. Sorununuz olan beslenme takıntısını çözmenize ve engelleri kafada aşmanıza sebep olur. Kilo vermek isteyen kişinin beslenme konusunda inandığı ve inanmadığı bilgiler hakkında farkındalık kazanmasını ve dolayısıyla zayıflama sürecinin sağlıklı ve sonuna kadar pes etmeden başarıyla tamamlanmasını sağlar. Beslenme ile ilişkili davranış alışkanlıklarını beyinde çözümler. Okurlarımız kitabımda bunlar gibi bir çok konuda en pratik ve bilimsel önerileri bulabilirler. Diyetler kalıcı çözüm üretmez, kalıcı zayıflamak isteniyorsa bilinçaltındaki inançlar değişmelidir. Özetle bilimsel olarak hiçbir yiyecek ve içeceğin zayıflatma yani kilo verdirme gücü yoktur. Bir yiyeceğin, bir içeceğin zayıflattığını anlatan bir uzman, kişi veya yakınların verdiği bilgiler yanlıştır. Değişmek için atılacak ilk adımda, öncelikle ne enerji alımı ne de enerji tüketimi hakkında bir eylemle başlanılmamalıdır. Onlar sonraki konulardır. Öncelikle bilinç hazırlanmalı ve bilinçaltı ikna edilmelidir."