Öğretmenlerden beden diliyle Kalenin Bedenleleri türküsü

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğretmenler, bu süreçte hem kendilerini hem de öğrencilerini geliştirmek için farklı projeler üretmeyi ihmal etmedi. Müzik öğretmeni İbrahim Topçu önderliğinde Türkiye’nin bütün illerinden 81 öğretmen çok sevilen “Kalenin Bedenleri” adlı türküyü bedenlerini kullanarak yorumladı.
Sayısal zekayı güçlendiriyor
Okul öncesi çocuklar için de tekniğin önemine dikkat çeken Topçu, “kullandığımız teknik, içinde oyun barındırdığı için okul öncesi çocuklar için kendini ifade etme de büyük önem arz ediyor. Yine bu yaş grubundaki çocuklar için beden koordinasyonu sağlıyor, sayısal zekayı güçlendiriyor ve motivasyonu artırıyor” şeklinde konuştu.Bu alanda yıllardır kazandığı bilgi ve birikimlerini seminerler ve workshoplarla meslektaşlarıyla paylaşan Topçu, Bu müzik uygulamasının tüm yaş grupları için yaygınlaşması ve farkındalığının artması amacı ile böyle bir proje hazırladığını ve devamının da geleceğini söyledi.