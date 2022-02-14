’Okumak Güzeldir’ yarışmasına iki haftada 17 bin başvuru yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi’nin, bu yıl 3.’sünü düzenlediği ’Okumak Güzeldir’ yarışmasına kitap severler yoğun ilgi gösteriyor. Yarışmaya iki haftada 17 bin başvuru yapıldı.

Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen yarışmaya iki haftada 17 bin başvuru yapıldı. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya kitap severler yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada kitap severler Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul”, Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytin Dağı”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Sahnenin Dışındakiler”, Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Firavun İmanı” isimli 5 kitabı okuyacaklar. Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma Eyüpsultan Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü 21.00 - 21.50 saatleri arasında yapılacak. Kaybedeni olmayan yarışmada birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, ikinciye 5 bin TL ve tablet, üçüncüye 3 bin TL ve tablet, yarışmaya başvuran Eyüpsultanlılar arasında 1.’ye fotoğraf makinası, dereceye giren ilk 25’e bin TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacıya 2 kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kişiye ise müze kartı verilecek.