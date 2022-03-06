Ordulu vatandaşlar Ümraniye’de memleket hasreti giderdi

Ümraniye Belediyesi, “Anadolu Ümraniye’de” sloganıyla düzenlenen etkinlik ile, Ordulu vatandaşların memleket hasretine son verdi. Ümraniye’de yaşayan Ordulu vatandaşlar, Ümraniye Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan belgesel ile memleketlerinin güzelliklerini bir kez daha görüp, duydukları hasreti giderdi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin de katıldı.

Ümraniye Belediyesi, “Anadolu Ümraniye’de” sloganıyla düzenlenen etkinlik ile memleket hasretine son verdi. Hayata geçirilen proje sayesinde Ümraniye’de yaşayan vatandaşlar, belediyenin katkılarıyla hazırlanan belgesel ile memleketlerinin güzelliklerini bir kez daha görüp, duydukları hasreti giderdi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen program 25 köy derneğini ağırladı. Erol Aydoğan’ın verdiği mini konserle başlayan program, Ordu Köy Dernekleri için hazırlanan belgesel ile devam etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ”Burada hep beraber buluşmuş olduk. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada sanatçımızı da dinliyoruz. Bu organizasyon bir nostalji olarak hayatımızın bir parçasında kalır diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Bu tip programlar bizler için çok kıymetli”

Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, ”Kendisi de bir Ordulu olan AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin sizlere selamını getirdim. Belediye Başkanımızla otururken sohbet ettim ve bu organizasyon 7’nci ilin programıymış. Bu yüzden kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza attığı gibi sosyal kültür açısından da birleşme ve benzeşme başlığında bu tip programlar bizler için çok kıymetli ve önemli.” dedi.

Öte yandan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım dernek başkanlarına hediye takdiminde bulundu.