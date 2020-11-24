Organik kumaşlardan tasarımlar raflardaki yerini aldı

DeFacto’nun organik kumaşlardan hazırlanan DeFacto Kids Koleksiyonu, raflardaki yerini aldı.

DeFacto, 2020 Sonbahar - Kış Çocuk Koleksiyonu ile doğallık ve tasarımı bir araya getirdi. Organik kumaşlardan hazırlanan DeFacto Kids Koleksiyonu’nun tüm çocuklar için renkli ve kullanışlı ürünler sunduğu belirtildi. Verilen bilgiye göre, çocukların enerjisine uygun, rahat ve eğlenceli parçaları bir araya getiren koleksiyonda; her saat ve her ortama uyan ürünler bulunuyor. Bebekler ve çocukların hassas tenleri için doğal kumaşlardan üretilen tasarımlar arasında kız ve erkek bebekler için sevimli hayvan baskılarının yer aldığı rengarenk tulumlar ve tulum setleri dikkat çekiyor.

Kız ve erkek çocukları için özel olarak hazırlanan parçalarda pembe, mavi, beyaz, sarı, somon ve yeşil gibi enerjik tonlar ön plana çıkıyor. Baskı ve yazı detaylı sweatshirtler, kazaklar, pantolonlar ve eşofman takımlarının öne çıktığı koleksiyon, çocukların tarzına sportif ve şık bir görünüm katıyor.

Çocuklarının sağlığını ve güvenliğini ön planda olduğu DeFacto Kids Koleksiyonu’nun, markanın mağazalarında, mobil uygulamasında ve e-ticaret sitesinde satışa sunulduğu belirtildi.