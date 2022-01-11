banner4556

Organik ürünler tüketiciyle buluşuyor

banner4336

Organik sertifikalı ürünlerin yer aldığı Akasya Organik Pazar, tüketiciyle Ocak ayında da buluşacak.

Organik ürünler tüketiciyle buluşuyor
banner4581

Organik sertifikalı ürünlerin yer aldığı Akasya Organik Pazar, tüketiciyle Ocak ayında da buluşacak.

banner4575

Pandemi döneminde organik gıdaya ilgi arttı. 150 milyar doları bulması beklenen küresel organik gıda pazarında, Türkiye de önemli tedarikçilerden biri konumunda yer alıyor. Üretilen organik ürünler, sadece insan sağlığını değil doğayı, ekolojik dengeyi de koruduğu belirtiliyor. Akasya, Ocak ayı boyunca Perşembe günleri tüketicileri sertifikalı sebze, meyve ve organik sertifikalı kuru gıdalarla buluşturuyor. Biricik Çiftlik iş birliğiyle hayata geçirilen pazarda özellikle kış ve geçiş mevsimlerinin önemli gıdaları olan turp, brokoli, zencefil ve zerdeçal ile renkli sebzeler, organik yeşillikler, süt ürünleri, baklagiller ve meyveler bulunacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Umuteli Market kartları yenilendi
Umuteli Market kartları yenilendi
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349